la Repubblica – Osimhen vive da separato in casa: “scontento” alla corte di Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Intanto il nigeriano si è unito alla squadra per i test fisici e atletici e giovedì partirà con la squadra per Dimaro. Tuttavia, nonostante le voci di corridoio e la sua permanenza da “separato in casa”, Conte rischierebbe di trovarsi l’ennesimo “scontento”.

L’allenatore potrebbe ritrovarsi all’interno dello spogliatoio un giocatore demotivato e con la testa rivolta al mercato, dal momento in cui potrebbe essere venduto da un giorno all’altro. De Laurentiis è ben consapevole della situazione, e si sta muovendo per risolvere velocemente il caso.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

