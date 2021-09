Christillin, Uefa: “Ronaldo? Scortese e troppo innamorato di se stesso, doveva lasciare la Juve con più gratitudine”

L’addio di Ronaldo alla Juventus ha lasciato l’amaro in bocca i supporter bianconeri

Evelina Christillin è intervenuta nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Gol”. Il membro del Comitato Esecutivo dell’UEFA e tifosa della Juventus ha parlato anche dell’addio di Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole:

“Ronaldo doveva lasciare la Juve con più gratitudine ed eleganza. Ha trattato la città di Torino e la Juventus come se fosse stato tradito, occorreva più cortesia. Era un idolo ma non un pezzo di cuore tra gli juventini era troppo innamorato di se stesso, un grande individualista. Ieri Infantino che era allo stadio a vedere Svizzera-Italia ed ha ricevuto la notizia della sospensione di Brasile-Argentina. Ipotizzo la sconfitta a tavolino dei verdeoro. Non ci sono finestre per recuperare la sfida. C’erano accordi internazionali che sono stati disattesi. Nel 2015 la partenza della Juve fu ancora peggiore, ma l’esperienza di Allegri mi fa stare tranquilla rispetto al futuro in campionato della Juventus. Vedere i bianconeri ad un solo punto mi fa effetto”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – I convocati di Spalletti per Napoli-Benevento. Ben 9 Primavera in lista

Ceferin attacca Agnelli: “Ha abbandonato la nave in tempesta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bomba d’acqua in Salento, strade come fiumi e auto sommerse