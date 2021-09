Juve chiama Morata, partita con il Napoli importante per il suo futuro

Chiamata per Alvaro Morata: l’attaccante sarà pronto a riscattarsi contro il Napoli.

Alvaro Morata nei prossimi mesi sarà impegnato a scalare una grossa e ripida montagna chiamata “riscatto”, poiché dopo due anni di prestiti onerosi, costati alla Juventus 10 milioni di euro a stagione, la prossima sarà quella che deciderà la sua eventuale permanenza, che però ha un costo fissato intorno ai 35 milioni di euro. Tuttavia, a prescindere dai rapporti con l’Atletico Madrid, per Morata è il momento di dimostrare, soprattutto a lui, Massimiliano Allegri, che ha creduto in lui dandogli grande fiducia ed è stato decisivo per la sua permanenza a Torino. Il progetto del tecnico è a lungo termine, ed è proprio questo il momento perfetto per Alvaro di esibire le sue qualità, e maggiormente l’abilità di potersi calare nel presente e nel futuro della nuova Juventus. Testa al prossimo match con il Napoli di Spalletti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

