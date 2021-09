Napoli, Osimhen: C’è l’orario per l’udienza sul ricorso, anche la sentenza in giornata

Presto sarà noto l’esito del ricorso del Napoli in merito alla squalifica dell’attaccante

Oggi alle 16.00 in call conference, la Corte Federale d’Appello discuterà il ricorso presentato dal Napoli contro le due giornate di squalifica inflitte a Victor Osimhen dopo il rosso rimediato contro il Venezia, a riportalo è AreaNapoli.it. L’obiettivo dei legali dei partenopei è quello di dimostrare che l’attaccante non abbia colpito con violenza il giocatore del Venezia ma che sia stata in realtà una manata fortuita per liberarsi dalla marcatura. L’obiettivo è di derubricare l’accaduto a fallo di gioco. In giornata, continua il sito, arriverà anche la sentenza poche ore dopo l’udienza.

