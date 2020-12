Cesari, ex arbitro: “Massa e Doveri vanno fermati, il var deve essere utilizzato”

L’ ex arbitro Cesari sull’operato di Massa e Doveri

L’ ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto in diretta ai micrfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha giudicato l’operato di Massa e Doveri. Ecco quanto dichiarato:

“Massa e Doveri non hanno offerto prestazioni all’altezza nella gestione complessiva. La direzione di una gara è fondamentale, spesso è stato buonista, altre volte ondivago. E’ un messaggio sbagliato, andavano espulsi Brozovic e Skriniar. Mi sembra abbastanza evidente: il fallo di mano di Insigne, la prima ammonizione di Brozovic e tanti altri episodi non sono stati sanzionati. Espulsione di Insigne? Ci vuole intelligenza arbitrale: vai via dal gruppo, non stare lì. Nella mia carriera ho fatto finta di non sentire tante volte. Rigore di Chiesa? Non mi convince assolutamente quando il calciatore cade nettamente dopo. A questo punto non capisco perché abbiamo al Var. Se al Var c’è uno giovane che non interviene per un difetto di personalità, allora diventa inutile.”

