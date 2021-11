Inzaghi a DAZN: “Partita chiave per noi, ma non la più importante”

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria contro il Napoli, capolista, di Spalletti.

“Era una partita chiave per il nostro campionato, però la più importante è fra tre giorni, però ho parlato con i ragazzi, gli ho detto di non pensarci per ora. Abbiamo battuto una squadra fortissima meritatamente, perché abbiamo fatto un grande match, i ragazzi se la sono meritata, mi sono complimentato con loro. Poi abbiamo preso due gol in uscita, un eurogol di Mertens e poi, insomma, 8 minuti di recupero e i rientri di tanti giocatori dalle nazionali, ci hanno fatto soffrire come è giusto che sia, con una squadra di questa importanza come il Napoli.

Quanto sarà importante gestire le forze? Avevo giocatori fuori, quelli rientrati dalle nazionali, Dzeko non al meglio, Correa ha fatto un’ottima gara ma ha avvertito un problemino e ho dovuto cambiarlo, di punta avevo solo Satriano, che tra l’altro è entrato molto bene. In partite delicate come queste, con la stanchezza, vedere gli 8 minuti di recupero un po’ spaventa.

Avete tolto al Napoli la sua caratteristica, il possesso palla: L’avevamo preparata in quel modo, il Napoli è primo in Serie A per questa qualità, sapevamo che con organizzazione e possesso, potevamo portare a casa la partita.

Barella ha messo in difficoltà Fabian Ruiz: Solitamente il Napoli utilizza una costruzione a tre, oggi abbiamo cambiato qualcosa in corso, però i centrocampisti sono stati bravi e hanno fatto una grande partita”.

