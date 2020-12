Carlo Alvino, la provocazione: “Invito tutti a seguire le direzioni di gara del sig. Massa”

Carlo Alvino, provocazione via social

Carlo Alvino attraverso il suo account Twitter, lancia una provocazione dopo quanto successo ieri a San Siro. Ecco il suo tweet:

“#controlliamomassa Per far sì che l’uniformità di giudizio accompagni ogni decisione arbitrale invito tutti a seguire le direzioni di gara del sig. Massa per controllare se adotta sempre lo stesso comportamento di fronte alle offese verbali o gestuali. Se d’accordo retwitta.”

#controlliamomassa Per far sì che l’uniformità di giudizio accompagni ogni decisione arbitrale invito tutti a seguire le direzioni di gara del sig. Massa per controllare se adotta sempre lo stesso comportamento di fronte alle offese verbali o gestuali. Se d’accordo retwitta. — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 17, 2020

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, poche possibilità di arrivare ad Emerson Palmieri

Cesari, ex arbitro: “Massa e Doveri vanno fermati, il var deve essere utilizzato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lana Del Rey ha trovato l’amore e il fidanzato è Clayton Johnson