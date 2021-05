Basket, Ge.Vi Napoli-Reale Mutua Torino 67-73. Gli ospiti sbancano il Palabarbuto

Basket, Napoli sconfitto in casa. Al Palabarbuto passa Torino

Primo Quarto

Al Palabarbuto la Ge.vi Napoli affronta la Reale Mutua Torino, gara valida per la regular season del girone bianco della Serie A2. Gli ospiti partono forte, una tripla di Alibegovic porta subito avanti i piemontesi. Napoli ci mette un pò a reagire, ma grazie a Mayo e Mrini risponde colpo su colpo agli ospiti. Il primo quarto si chiude con Torino in vantaggio per 23-19.

Secondo Quarto

Napoli ancora in difficoltà contro gli attacchi da Torino, che dalla lunetta dei tre punti è in giornata. Un break a metà quarto permette a Napoli di recuperare e andare sopra di due, con tre efficaci recuperi palla. Nel finale e però gli ospiti ritornano a trovare la precisione dai tre punti, chiudendo in vantaggio sul 41-38. Sulla sirena un gran canestro di Mayo da tre tiene a galla Napoli.

Terzo Quarto

Alla ripresa delle ostilità Napoli scende in campo con un piglio diverso, rispondendo colpo su colpo ai punti ospiti. Mayo sale nuovamente in cattedra, mettendo a segno una tripla da urlo. Gli ospiti non demordono e con un break positivo tornano davanti, con i partenopei che verso il finale di tempo non riescono a reagire. Male dai tre per i padroni di casa, che non si sbloccano se non per qualche giocata di Mayo. Torino è sempre avanti, 54-49.

Ultimo quarto

Il copione è lo stesso visto fin qui, Torino avanti e Napoli che insegue. La maggior precisione degli ospiti in attacco e fondamentale, mentre i padroni di casa fanno fatica a difendere. Gli ospiti sono più precisi, soprattutto nei tiri da tre. Parks non è nella sua miglior giornata, così come Sandri. Mayo e Iannuzzi tengono in gara Napoli, con alcuni canestri che permettono a Napoli di restare ancora in gara. Nel finale di quarto arriva però l’allungo di Torino, che a due dal termine si porta sopra di 5 punti. Sacripanti chiama un time-out sperando di dare la scossa decisiva ai suoi, che nella gara di oggi non sembrano abbastanza concentrati. Soprattutto in difesa, vero marchio di fabbrica del coach. Nel finale Napoli ci prova, ma Torino resiste e vince 73-67

