UFFICIALE – Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro: svelate le date

La SSC Napoli ha annunciato le date del ritiro della squadra, che avverrà a Dimaro.

Come ogni anno il Napoli ha scelto la destinazione del ritiro della squadra. La SSC Napoli ha annunciato che gli azzurri andranno in ritiro precampionato a Dimaro-Folgiarda dal 15 al 25 luglio. Inoltre i tifosi avranno la possibilità di incontrare i loro idoli allo Stadio se in possesso di Green Pass.

📌 | La preparazione precampionato a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 luglio 👉 https://t.co/5D2EECMlDo 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/L2n095tbmP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 9, 2021

