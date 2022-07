Corriere dello Sport – Bayern su Zielinski, proposti 20 mln: no secco di ADL.

Il Bayern Monaco starebbe monitorando, da lunga distanza Piotr Zielinski, sul quale si sarebbero fiondati diversi club. Tuttavia, la proposta fatta al Napoli, da parte del club tedesco, non avrebbe affatto soddisfatto le richieste di De Laurentiis, che avrebbe dato un no secco al club: 20 milioni, inaccettabili per il patron.

