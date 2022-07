Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, intreccio tra Bayern e Tottenham: ma ad oggi nessuna trattativa.

Victor Osimhen è il punto di riferimento in attacco del Napoli, ma la preoccupazione è che in pieno luglio, il destino dell’azzurro non sia ancora stato definito:

“Il Bayern Monaco deve sostituire Lewandowski e se andasse all’assalto di Kane, ci sarebbe anche il Tottenham di Conte e Paratici da monitorare. Al momento non ci sono trattative, solo scenari da seguire”.

