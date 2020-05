Benatia confessa:”Dopo il goal di Koulibaly non ho dormito per tre notti”

L’ex Juventus Benatia ricorda il gol Koulibaly allo scadere

Medhi Benatia, ex difensore della Juventus oggi all’Al-Duhail, nel corso di un’intervista a Sky ha raccontato alcuni anedoti della sua carriera. Tra i tanti ricordi, l’ex bianconero ha parlato anche della sconfiita in casa contro il Napoli nell’Aprile 2018. Ecco quanto dichiarato: Che ricordo ho della partita contro il Napoli? Gli azzurri stradominavano e io tenevo la difesa da solo dopo l’infortunio di Chiellini: se vincevano 4-0 nessuno poteva dire nulla. All’ultimo minuto l’arbitro mi ha detto che mi guardava e non dovevo usare le mani: Albiol mi è passato davanti e Koulibaly ha segnato. Non ho dormito per tre giorni e non parlavo durante gli allenamenti. Contro l’Inter non ho giocato e sono stato malissimo: mi chiedevo “ma Allegri ha visto la partita contro il Napoli? Ha fatto fuori solo me“. Mi sono sentito tradito, come se avessi perso la partita da solo.

