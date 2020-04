Berard (Le Parisien): “Ligue 1 conclusa? Salute 1 Calcio 0”

Berard: è una scelta del governo ma del presidente Macron. Il mondo del calcio francese si è mostrato molto egoista, pensando solo alle loro società e non alla salute

Christophe Berard, giornalista de Le Parisien, ha parlato a Radio Sportiva della conclusione della Ligue 1 francese.

Queste le sue parole:

“Manca solo l’ufficialità, ma la decisione è stata presa. Il risultato è salute 1 calcio 0, non è una scelta del governo ma del presidente Macron. Il mondo del calcio francese si è mostrato molto egoista, pensando solo alle loro società e non alla salute.

Ora però c’è un problema con la Champions, perché la UEFA vuole giocare in agosto e per PSG e Lione sarà difficile tornare in campo senza partite ufficiali alle spalle.

Ma questo non è il problema principale, quando la fine di una soap opera che si protraeva da tempo. Il calcio francese va a perdere oltre 200 milioni di euro di diritti tv, ma è il prezzo per la salute pubblica. Non esiste una soluzione migliore di altre, ma meno peggio di altre”. Conclude Berard.

