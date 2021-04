Bianchi: “Senza tutti questi problemi, il Napoli sarebbe stato da scudetto”

Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli ed Inter, lascia alcune dichiarazioni a Tuttosport.

Bianchi vanta di una vasta carriera da allenatore, e tra i suoi progetti lavorativi ci sono anche Napoli ed Inter, tra cui uno scudetto con Maradona in azzurro.

“Questo è l’anno dell’Inter, ma anche del demerito delle altre, a cominciare dalla Juventus. Probabilmente se il Napoli non avesse avuto tutte le problematiche che sono sorte in questi mesi, sarebbe potuta essere una papabile candidata per il titolo. Invece sono stati fatti fuori dal primo momento. Ora sono finalmente in condizione e stanno mostrando le proprie qualità tecniche”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Inter, Gattuso pensa di nuovo ad Hysaj a sinistra. Demme titolare

Mertens, il Napoli esercita l’opzione di rinnovo. Resterà fino a Giugno 2023

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Worldometer, oltre tre milioni i morti di Covid nel mondo