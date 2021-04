Ramadani propone Sarri e Maksimovic alla Roma, il tecnico è interessato

L’edizione odierna di Repubblica lancia un’anteprima inaspettata: “Fali Ramadani ha proposto Sarri e Maksimovic alla Roma”.

Ramadani propone Sarri e Maksimovic alla Roma

Il quotidiano mette in evidenza la situazione attuale proposta da Ramadani. Il tecnico ex Napoli, al momento, accetterebbe la riduzione dell’organico fino a 18 giocatori, essendo lui abituato a puntare su una base fissa e solida di titolari. Al club giallorosso interesserebbe il difensore in scadenza di contratto con il club partenopeo.

