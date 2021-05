Biasin, Napoli-Cagliari: “Il 2-0 di Osimhen era regolare, critiche a Gattuso stucchevoli”

Il giornalista commenta il pareggio del Napoli contro il Cagliari di mister Semplici

Fabrizio Biasin commenta nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb il pareggio del Napoli contro il Cagliari e ciò che ne è seguito. Il giornalista parla del 2-0 annullato a Victor Osimhen e delle critiche indirizzate a Rino Gattuso dopo il fischio finale.

Queste le sue parole:

“Il Napoli ha pareggiato contro il Cagliari e non si sa neanche come abbia fatto. Anzi sì, ha sbagliato 92292 occasioni. Il secondo gol di Osihmen? Per il sottoscritto era regolare. Alla fine della partita sono piovute le solite polemiche su Gattuso. Una raffica. Francamente un po’ stucchevoli. Vale lo stesso concetto espresso per la Juve: chi “attacca” la propria squadra quando ancora combatte per qualcosa ne ha certamente tutto il diritto, ma fa tutto tranne che il suo bene”.

