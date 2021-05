Calciomercato Napoli: Kaio Jorge ad un passo, si può chiudere in una decina di giorni

Secondo il quotidiano il Napoli sarebbe ad un passo dal talento brasiliano

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, parla del mercato in entrata del Napoli. Da quanto si legge, Cristiano Giuntoli starebbe intensificando i colloqui con i dirigenti del Santos per l’acquisto di Kaio Jorge attaccante di 19 anni definito il nuovo talento emergente del calcio brasiliano. Il quotidiano inoltre si sbilancia e riferisce che l’affare potrebbe andare in porto nel giro di una decina di giorni.

