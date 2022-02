Biglietti Cagliari-Napoli, in vendita Settore Ospiti: prezzo e info

Biglietti Cagliari-Napoli, in vendita Settore Ospiti

Biglietti Cagliari Napoli Settore Ospiti – Sono in vendita i biglietti per la trasferta in Sardegna del prossimo turno di Serie A. Da ricordare che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: pertanto, si raccomanda di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all’interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori.

Biglietti Cagliari Napoli,in vendita Settore Ospiti: prezzo

I biglietti per il Settore Ospiti saranno in vendita da lunedì 14 (ore 10) a domenica 20 febbraio (ore 19). Questo il prezzo:

Il costo del singolo tagliando è di 30€.

Acquisto consentito senza obbligo di Tessera del Tifoso. I biglietti si potranno acquistare sul circuito TicketOne o nelle ricevitorie autorizzate TicketOne. Per gli acquisti effettuati nelle ricevitorie sono previsti i diritti di prevendita (3€). La capienza del Settore Ospiti dell’Unipol Domus è di 208 posti.

Ma c’è di più, perché come informa il Cagliari Calcio è possibile anche prenotare i posti auto:

Vi sono 40 posti auto e 5 posti bus dedicati. Per prenotazioni, inviare una mail a slo@cagliaricalcio.com.

Ma quali sono i prezzi negli altri settori dello stadio di Cagliari per la sfida al Napoli? Ecco tutti i prezzi:

