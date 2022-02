Giuffredi su Mario Rui: “Contro l’Inter costretto a giocare infortunato. Politano torna lunedì”

Giuffredi, su Mario Rui ed altri suoi assistiti

Notizie calcio Napoli – Mario Giuffredi, ag. di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando

del momento attraversato dal calciatore portoghese e degli altri suoi assistiti:

Giuffredi:

“Ho preferito non andare a Barcellona. Quando un calciatore gioca contro il Barcellona, è normale che ci tenga tantissimo perchè affronta uno dei migliori club al mondo. Non ho sentito Mario Rui, ma sa che avrà un compito molto difficile. Basta vedere quello che ha fatto 2 anni fa sempre al Camp Nou. Ci ha abituato a fare grandi prestazioni contro le grandi squadre.

Professore? Condivido quello che ha sempre detto Spalletti. Negli ultimi anni, a parte il periodo d’oro di Ghoulam, Mario Rui è stato il miglior terzino sinistro della storia recente del Napoli.

“Le critiche ci scivolano addosso e concordo che Mario Rui dal punto di vista tattico possa scrivere un libro a Coverciano. Non so se giocherà dall’inizio. Contro L’inter non doveva giocare perchè aveva un problema al flessore e problemi intestinali, magari non ha fatto una grande prestazione ma è stato costretto a giocare, e subito lo hanno criticato.

Su Di Lorenzo e Politano

Di Lorenzo è il miglior terzino in circolazione.

Parisi ci darà la stesse soddisfazioni di Di Lorenzo.

Politano sta meglio e lunedì tornerà a disposizione per il ritorno con il Barcellona”

