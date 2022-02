Biglietti Napoli-Inter, problemi nell’acquisto: ecco cosa sta succedendo

Biglietti Napoli-Inter, problemi nell’acquisto

Biglietti Napoli-Inter, problemi nell’acquisto riscontrati dai tifosi per l’attesissima sfida di sabato prossimo tra Napoli e Inter. Questa mattina alle 10 è partita la vendita libera su TicketOne e diversi utenti sono ancora in coda, nella fila virtuale, in attesa che dal sistema arrivi il via libera a procedere all’acquisto. Le lamentele dei supporters azzurri stanno spopolando sui social.

