Biglietti Napoli-Liverpool, da domani il via alle vendite

Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla gara di Champions League tra il Napoli ed il Liverpool.

I biglietti per la sfida tra Napoli e Liverpool saranno disponibili a partire da domani. Il campionato è ormai iniziato ed a breve per gli azzurri inizierà anche la stagione di Champions League. Il 7 settembre il Napoli sfiderà infatti il Liverpool allo Stadio Diego Armando Maradona.

La SSC Napoli rende noti i prezzi dei biglietti per la sfida:

“Dalle ore 15.00 di venerdì 2 settembre 2022 proseguirà la vendita libera degli abbonamenti e inizierà la vendita della singola gara Napoli-Liverpool. Per questo evento, gli abbonati della stagione 2022.23, che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 31.08.2022, avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, acquistando il titolo entro le ore 23.59 di domenica 4 settembre 2022. Dalle ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2022 proseguirà la vendita libera e terminerà il diritto di prelazione sul posto per gli abbonati, i quali potranno continuare ad usufruire della tariffa scontata, utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice promozionale per “sbloccare” la tariffa scontata, sia online che presso i punti vendita abilitati, anche acquistando un posto diverso da quello dell’abbonamento della stagione 2022.23. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato.

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool riservati agli abbonati 2022-23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lazio, Cataldi: “Contro il Napoli sarà una partita difficile”

Adam Ounas potrebbe lasciare il Napoli per ritornare in Ligue 1: lo aspetta il Lille

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Energia: Anci e Upi, altri 350 milioni o tagli ai servizi