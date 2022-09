Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per Demme

Il Napoli ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento; Diego Demme continua con il lavoro personalizzato.

Dopo il pareggio contro il Lecce il Napoli ha ripreso il suo quotidiano allenamento. La SSC Napoli ha pubblicato come sempre il report della seduta odierna. L’obiettivo è sicuramente quello di arrivare al meglio il prossimo sabato sera, quando il Napoli affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma.

Di seguito quanto pubblicato dalla SSC Napoli:

“Dopo la gara contro il Lecce, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma sabato all’Olimpico per la quarta giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e circuito di forza. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Demme ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.”

📌 Allenamento mattutino https://t.co/cAlTtIvlbh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2022

