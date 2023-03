Corriere dello Sport – Domani il rientro di quattro Nazionali. Gli altri previsti entro giovedì.

Domani è previsto il rientro dei primi Nazionali, che torneranno a disposizione di Spalletti: Di Lorenzo, Politano e Meret. A fargli compagnia ci sarà anche Lobotka, che ieri sera era impegnato con la Slovacchia nel match contro la Bosnia.

Il quotidiano, inoltre, fa il punto della situazione sugli altri rientri. Anguissa giocherà Namibia-Camerun domani, dunque partirà mercoledì ed arriverà a Castel Volturno giovedì. Georgia-Norvegia per Kvara ed Ositigard, e Kim sarà impegnato in Corea del Sud-Uruguay, contro Olivera. Poi c’è Simeone, che dovrà disputare la gara Argentina-Curacao. Insomma, per questi giocatori sarà complicato rientrare in squadra prima di giovedì. Anche il rientro di Elmas non è previsto subito.

