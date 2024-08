Il Mattino – Blitz a Londra per Lukaku: ADL non aspetta più Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che il Napoli, non attende più aspettare che si sblocchi l’affare Osimhen. Il giocatore, dopo aver rifiutato più club, sta frenando notevolmente il mercato in entrata. De Laurentiis, però, ha organizzato una missione lampo a Londra, per chiudere con il Chelsea l’acquisto di Romelu Lukaku. Antonio Conte ha bisogno del suo numero 9 per preparare la stagione, già sabato si comincia, poi dalla prossima settimana il via al campionato.

