Bogà, De Zerbi conferma: “Ormai è pronto per una big”

De Zerbi parla di Bogà

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta Dello Sport, Roberto De Zerbi ha parlato dei gioielli del Sassuolo. Tra questi anche Jeremie Bogà, che è sempre un concreto obiettivo del mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato alla rosea:

“Sono tutti e tre pronti per il salto in una grande squadra, ma devono andare solo per essere protagonisti. Non va bene accontentarsi, in quel modo si butta via il talento e la carriera. Le scelte sono determinanti e di treni ne passano tanti, non è vero che passa una volta e basta”.

