Ancelotti scatentato sul mercato

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Dello Sport, l’Everton di Ancelotti è scatenato sul mercato. L’ex allenatore del Napoli, ha infatti praticamente chiuso per il difensore del Lille Gabriel Magalhaes. Il brasiliano era stato accostato al club azzurro, che era destinato a sostituire l’eventuale partenza di Kalidou Koulibaly. De Laurentis ne aveva parlato con Gerard Lopez, durante la trattativa che ha portato Osimhen in azzurro. Ma l’Everton non si ferma, anzi, prepara l’offensiva per regalare a Carlo Ancelotti anche Allan. Il centrocampista brasiliano è uno dei sicuri partenti, ed interessa parecchio al club inglese. Presentata un’offerta da 25 milioni, ma il Napoli valuta il suo giocatore per una cifra intorno ai 40. La trattativa è ancora alle fasi iniziali, ma il tecnico emiliano vuole a tutti i costi riaverlo a disposizione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, Sanchez è dell’Inter

Calciomercato, offerta del Torino per Hysaj. L’albanese rifiuta

Barcellona-Napoli, Gattuso ha pronta una sorpresa se Insigne non recupera

Insigne migliora, oggi altri esami. Domani giornata decisiva

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi innamorati, si baciano con passione in Toscana