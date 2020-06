Bologna, calciatori e staff rinunciano ad una mensilità. L’annuncio del club

Il Bologna comunica la decisione

Il Bologna annuncia di aver trovato un accordo con giocatori, staff tecnico e dirigenti, che hanno rinunciato ad una mensilità. Lo stesso club rossoblù, ha poi ufficializzato il tutto attraverso il suo sito ufficiale. Ecco il comunicato:

“Il Bologna Fc 1909 comunica che, in considerazione della lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, i calciatori della Prima Squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, in misura di una mensilità.

La Società esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici“.

