UFFICIALE – Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Napoli: out Arnautovic

Bologna i convocati di Mihajlovic per il Napoli

Bologna, i convocati di Mihajlovic per la gara di domani contro il Napoli. Il Bolgona dovrà fare a meno di Arnautovic, l’attaccante austriaco non è stato convocato per il match del Maradona. Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dij, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.9

Centrocampisti: Dominguez, Schouten, Svanberg, Vignato, Pyyhtia (33).

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bologna, Barrow: “Giovedì affrontiamo una grande squadra. Io al Napoli? Adesso vi dico”

Inter-Juve, spunta frase di Mariani VAR al vice di Inzaghi: “Era rigore chiaro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: ancora allerta rossa in Sicilia e Calabria