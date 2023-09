Bologna-Napoli, prevista la presenza di 7mila tifosi azzurri

Per la sfida di campionato tra Bologna e Napoli sarebbe presenza di circa 7mila tifosi della squadra ospite.

Bologna e Napoli si sfideranno allo Stadio Dall’Ara domenica 24 settembre alle ore 18. Il Corriere dello Sport si è concentrato sulla presenza dei tifosi azzurri, che dovrebbero essere all’incirca 7mila. Nonostante il divieto rivolto ai tifosi del Napoli residenti nella Regione Campania, il club potrà comunque contare su un alto numero di sostenitori.

Dl quotidiano si legge:

“è impossibile bloccare quell’onda anomala, emiliana o in genere del Nord, che riempie per intero il settore riservato agli ospiti. In genere, sono in diecimila, forse di più: sono annunciati in settemila e c’è ancora una giornata a disposizione di chi ha fatto tardi o ha avuto dubbi. Ma in genere, e come abitudine, questa partita è una festa: il Napoli Club Bologna con i suoi mille iscritti, non è soltanto l’epicentro del tifo azzurro in tutta l’Emilia ma anche un concentrato di iniziative sociali.”

