Stadio Maradona, aumentano i posti riservati ai diversamente abili

Lo Stadio Diego Armando Maradona ha ampliato la disponibilità dei posti riservati ai tifosi diversamente abili.

È arrivata una bella notizia direttamente dallo Stadio Diego Armando Maradona. La struttura avrebbe aumentato il numero di posti riservati ai tifosi con disabilità.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha ripotato maggiori dettagli in merito:

“Intanto, una buona notizia risolve l’accesso ai disabili al Maradona. Nei giorni scorsi c’è stata più di qualche polemica per l’esiguità dei biglietti messi in vendita. Il Napoli per la partita con l’Udinese in programma mercoledì ha comunicato che sarà possibile acquistare i tagliandi sia per i tifosi non deambulanti e quindi in carrozzina per il settore Tribuna, Curva A e Curva B, tutti per l’anello Inferiore. I deambulanti, invece, si accomoderanno nei Distinti, livello inferiore. I posti sono stati aumentati e saranno 258 dopo che nelle precedenti partite in casa ne erano stati messi a disposizione solo 44.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

È morto Giorgio Napolitano: il messaggio di De Laurentiis

Lazio, le parole di Rovella sulla prestazione contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elodie lancia il suo nuovo singolo tutta nuda: critiche anche dai fan