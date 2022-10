Corriere dello Sport – Bologna senza Arnautovic: è il turno di Zirkzee.

Il Bologna dovrà fare a meno di Arnautovic contro il Napoli, ecco chi sarà il sostituto scelto da Thiago Motta:

“Joshua Zirkzee la sua presenza contro la capolista della serie A è in forte dubbio, fortissimo. Ed ecco che Joshua potrebbe così esordire da titolare con la maglia del Bologna. Finora Zirkzee una gara intera con i rossoblù non l’ha raggranellata nemmeno se si sommano i suoi tre spezzoni da subentrante.

Un minutaggio che potrebbe essere più che raddoppiato, in una sola giornata, perché anche ieri, in assenza di Arnautovic, è stato Zirkzee ad essere impiegato come prima punta nell’undici dei probabili titolari. Motta gli ha già parlato. In particolare nelle ultime ore lo ha messo in pre allerta sul suo probabile impiego da titolare. Nella scorso campionato con l’Anderlecht, Joshua ha segnato 15 reti in 32 presenze. In serie A con il Bologna deve invece ancora ritagliarsi uno spazio importante”.

Fonte foto: Instagram @Zirkzee.

