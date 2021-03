Bruscolotti: “Purtroppo questi difensori sono scarsi, errori inaccetabili”

Nel corso di Canale 21 Beppe Bruscolotti ha espresso la sua opinione riguardo il pareggio del Napoli a Sassuolo.

Bruscolotti non le manda a dire, sono tante le dinamiche da cambiare all’interno della squadra:

“Ottima partita del capitano, caratterizzata da orgoglio e cuore. Purtroppo i difensori a disposizione di Gattuso sono scarsi, errori di questo tipo sono inaccettabili. All’ultimo secondo, quando hai la vittoria in tasca, eseguire questo tipo di interventi non è una soluzione, l’avversario era in cerca di quello e tu glielo hai concesso, piuttosto che temporeggiare.

Dov’è finita l’esperienza? Ci sono stati svarioni, ma dopo ci hanno letteralmente preso a pallonate. Il calcio è affascinante proprio per questo, alla fine dopo tanta fatica passi in vantaggio, era un bivio importante questo, per arrivare a domenica alla ricerca di un’altra vittoria”.

