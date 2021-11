Brutta notizia per Inzaghi in vista del match contro il Napoli: situazione infortunati

Brutta notizia per Inzaghi in vista del match contro il Napoli

Brutta notizia per Inzaghi in vista del match contro il Napoli, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij, non potrà essere presente nel big match contro il Napoli. L’Olandese ha riportato un risentimento muscolare con la sua Nazionale e non sarà recuperabile per il match contro gli azzurri.

De Vrij si è sottoposto ad esami strumentali in Olanda, che non hanno riscontrato nessuna lesione, ma è da escludere che possa essere arruolabile nel prossimo fine settimana.

La situazione sugli infortuni di De Vrij, Bastoni e Dzeko in casa Inter, in vista del match contro il Napoli

Discorso diverso per Bastoni e Dzeko che hanno fatto ritorno ad Appiano Gentile. Piccoli fastidi muscolari per entrambi che non gli hanno permesso di portare a termine gli impegni con le proprie Nazionali, ma sono entrambi recuperabili per la gara contro il Napoli. Questo è quanto riportato da Gazzetta.it

