Irlanda del Nord-Italia, la probabile formazione di Mancini

Irlanda del Nord-Italia, andrà in scena questa sera e per l’Italia sarà una sfida decisiva in ottica qualificazione ai Mondiali del Quatar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mancini dovrebbe confermare per 9/11 la formazione che ha affrontato la Svizzera all’Olimpico di Roma.

A centrocampo Tonali dovrebbe partire titolare al posto di Locatelli, mentre in attacco Belotti lascerà il posto a Berardi con Insigne che agirà da falso nueve.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa

