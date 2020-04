Bucchioni sulla ripartenza del campionato: “Non è lo Scudetto della regolarità ma della convenienza”

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva nel corso della trasmissione ‘Microfono Aperto’, ha parlato della ripresa dei campionati e di altro.

Questo quanto detto da Bucchioni:

Su Tonali: ”Fossi in lui andrei molto volentieri all’Inter. Con Barella costruirebbe un ottimo centrocampo”.

Bucchioni sulla ripartenza del Campionato: ‘‘Si sta cercando di ripartire come in tutte le attività, ma è complicato e le difficoltà sono tantissime. Capisco il punto di vista economico di Gravina, ma dobbiamo affidarci ai sanitari. Ci sono problematiche tecniche, di opportunità e morali, ma prima di tutto sanitarie, dato che non sappiamo ancora come si trasmetta questo virus. Dopo due mesi di stop che il Campionato sia falsato è evidente. Non è lo Scudetto della regolarità ma della convenienza. Se il calcio non va incontro al sentimento popolare e ai tifosi fa un errore colossale perché perderà di appeal. Non si può guardare solo al lato economico’‘.

Sullo scambio Lautaro Griezmann: ”C’è qualcosa sotto. L’unico ostacolo potrebbe essere l’ingaggio di Griezmann”.

Bucchioni sulla Champions stile Mundialito: ”E’ una possibilità, di farlo in agosto in una città non contagiata se ci sono le condizioni. Si può fare ma senza forzature”.

Su giocare tre volte a settimana: ”Può andar bene per i giocatori abituati, ma quelle squadre che non sono attrezzate dal punto di vista numerico e delle abitudini?”

Sui contratti dei calciatori: ”Scadono il 30 giugno, ma se si giocherà dopo quella data che si fa? Ci saranno ricorsi? Il calcio è un mondo dove può succedere di tutto. E’ in grado la Fifa di dare una regola che valga per tutti?”. Conclude Bucchioni.