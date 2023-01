Bucciantini sulla corsa Scudetto: “La favorita rimane il Napoli”

Le parole di Bucciantini sulla chance Scudetto per il Napoli

Il Napoli, reduce dalla prima sconfitta in campionato, rimane primo in classifica a +5 dal Milan secondo. Sulla corsa Scudetto si è espresso il giornalista Marco Bucciantini ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Queste le sue parole:

“La corsa scudetto? È sempre aperta ed ha sempre una favorita. Non può essere cambiato niente per una sconfitta che ha tardato ad arrivare perché la qualità del Napoli è stata straordinaria. È stata una partita in cui l’Inter è stata superiore, il Napoli da domenica deve ricominciare a mettere distanza. Chi lo voleva, il risultato lo ha trovato. La Juventus? Due anni fa le prime cinque erano Juventus, Inter, Milan e Napoli e c’era l’Atalanta. Adesso sono le stesse le prime quattro e adesso ci sono le romane quinte che non ti danno la sensazione di essere al livello di quelle davanti che stanno dimostrando di essere più forti. L’avversaria più importante del Napoli è il Milan che da 30 mesi non sbaglia niente”.

