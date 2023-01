Mercato: contatti sempre vivi tra Napoli e Adama Traoré

Il Napoli tenta il colpo Adama Traoré a parametro zero

Il Napoli tiene viva la via che porta all’esterno del Wolverhampton Adama Traoré. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, tramite il suo sito ufficiale riferisce le ultime in merito.

“Adama Traoré e il Napoli: i contatti sono sempre vivi, sulla scia di quanto vi abbiamo raccontato diverse settimane fa. Il Napoli è fortemente interessato all’esterno offensivo classe 1996 che a gennaio compirà 27 anni. Il Wolverhampton ha provato a proporgli il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e prevedibilmente ci proverà ancora.

Ma Traoré sembra intenzionato a fare un’esperienza altrove, ha altre offerte (anche dalla Premier League) ma tiene in considerazione il Napoli. Ovviamente non possono esserci accordi o firme, è una situazione per la prossima estate legata al futuro del messicano Hirving Lozano e di Matteo Politano, ma i contatti proseguono. Inutile dire che a zero sarebbe un colpo di grande spessore“.

