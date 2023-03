Buffon: “Questo Napoli è entusiasmante, più bello di quello di Sarri”

Gianluigi Buffon sul Napoli di Luciano Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti ha raggiunto i quarti di finale in Champions League per la prima volta nella sua storia ed è vicinissimo alla vittoria del terzo Scudetto. Gianluigi Buffon, ex leggenda della Juventus ed attuale portiere del Parma, ne ha parlato così alla Bobo tv.

Queste le sue parole:

“Già alla Roma aveva fatto vedere qualcosa di diverso. Il Napoli è una vetrina unica per il calcio italiano. Fa divertire, gioca un calcio vero. L’unica outsider in Champions è il Benfica, ma in caso di semifinale con gli azzurri non so se i portoghesi riuscirebbero a passare il turno. Questo gioco non si è mai visto e questa squadra mi entusiasma di più di quella di Sarri. Il Napoli è stato fortunato nel sorteggio in Champions, sarà come una partita di campionato. Può arrivare fino in fondo e sarei felicissimo nel caso”

