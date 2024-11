Corriere dello Sport – Buongiorno come Cannavaro! È stato il colpo più prestigioso del mercato estivo

Alessandro Buongiorno conquista tutti. Nella gara contro l’Inter si è dimostrato ancora una volta un muro invalicabile: “Sembrava Fabio Cannavaro al Mondiale 2006, sembrava Kim o Koulibaly. E invece è Buongiorno. Acquistato dal Torino in estate a 35 milioni più 3 di bonus, Buongiorno è stato il colpo più ricco e a questo punto prestigioso del mercato estivo: per rendimento, età (ha 25 anni), prospettiva. Per i margini di miglioramento e la leadership che ogni volta esprime sempre di più, senza distinzione dal Maradona a San Siro, Inter e Milan, la Juve allo Stadium”. Scrive il quotidiano.

