Tuttosport – Buongiorno è la priorità: ADL pensa a due contropartite da offrire al Torino

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno. Aurelio De Laurentiis scende in campo personalmente, la volontà di chiudere questa operazione c’è e anche di accontentare Antonio Conte.

“Contestualmente, i vertici del Napoli cercheranno di trovare un’intesa col Torino nel più breve tempo possibile, proprio per evitare il rischio in futuro di inopinati sorpassi a destra di qualche club straniero, finora in sonno. De Laurentiis mette sul piatto 35 milioni più bonus (3, presumibilmente). Cairo ne chiede 45, di milioni (almeno 40 più 5 di bonus, dicono le indiscrezioni). Al presidente farà comodo poter dire che lui Buongiorno l’avrebbe tenuto: però Alessandro… eccetera eccetera. Ora dovrà “soltanto” cercare di incassare il più possibile da De Laurentiis (che ha già anche provato a inserire nella trattativa il prestito dei difensori Ostigard o Natan per abbassare le cifre)”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Di Lorenzo, prevista conferenza stampa la prossima settimana

Napoli, Osimhen non andrà via per meno di 100 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi