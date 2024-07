la Repubblica – Spinazzola ha accettato la proposta del Napoli: prenotate le visite mediche

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’affare legato a Leonardo Spinazzola. L’ex Roma è già pronto per il ritiro di Dimaro:

“Ci sono stati contatti anche ieri. Il club azzurro ha fatto un ulteriore passo in avanti e conta di chiudere nelle prossime ore per garantire un altro rinforzo ad Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida, dopo Rafa Marin: lo spagnolo farà le visite mediche la prossima settimana e poi firmerà il contratto. Spinazzola potrebbe seguire lo stesso iter e cominciare, dunque, sin dal primo giorno la preparazione estiva nella Val di Sole. L’ormai ex Roma ha accettato l’ipotesi di un contratto biennale e il Napoli ovviamente si cautelerà sullo stato fisico di Spinazzola”.

