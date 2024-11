Corriere dello Sport – Buongiorno spiazza la Juve: “Sono cresciuto nel Torino, tradirei prima me stesso”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla scelta di Alessandro Buongiorno. Il giocatore, fortemente voluto dalla Juventus, avrebbe spiazzato il club con una frase: “Si allenava nel mito di Alessandro Nesta e studiava, lo ha fatto sempre e lo fa ancora oggi: il Liceo Scientifico, la laurea in Economia Aziendale e ora la Magistrale. Il suo modello storico è Gandhi: è un guerriero ma anche un giovane uomo saggio e riflessivo. Papà lo chiamava “calma piatta”, per prenderlo in giro. Nel suo curriculum granata c’è anche il rifiuto alla Juve, in estate. Coerenza, sincerità, principi”.

Il quotidiano ricorda la sua frase: “Sono nato e cresciuto nel Torino, ho sempre giocato nel Torino e ho letto i nomi a Superga: mi sentivo di tradire in primis me stesso”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Raspadori: “A 24 anni non mi considero più un giovane, vorrei spazio e continuità”

Gasperini: “Otto anni che giochiamo in Europa, mai successo niente”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’oroscopo del giorno – Amore e Lavoro