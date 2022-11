Il Messaggero – Cacciato da Mourinho, Karsdorp può restare in Italia: ecco dove.

Il quotidiano, sull’edizione odierna, ha approfondito quanto accaduto tra la Roma e Rick Karsdorp. Durante l’allenamento di ieri, il giocatore non si è presentato a Trigoria, cosa che appariva facile da immaginare in seguito alla rottura con Mourinho, ormai difficilissima da ricucire. Ad oggi, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che l’olandese abbia già qualche squadra alle spalle, disposta ad investire su di lui. Tra tutte le pretendenti sembrerebbe essere in pole la Juventus, nonostante il forte interesse di Marsiglia e Feyenoord. Con il contratto in scadenza nel 2025 e il rapporto con la Roma concluso, l’opzione più accreditata per il futuro di Karsdorp, è quella di essere girato in prestito a gennaio per poi essere ceduto a giugno.

Fonte foto: Flickr.com

