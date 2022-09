Tuttosport – Lobotka, sì al rinnovo: novità su ingaggio e durata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli è già a lavoro per blindare alcuni dei suoi gioielli. A quanto pare, De Laurentiis ha già preparato i contratti, che sono solo in attesa di essere firmati e si sta occupando di trattative già avviate. Tra i tanti c’è Stanislav Lobotka in scadenza nel 2025. Il nuovo contratto, per l’intoccabile di Spalletti, avrà come scadenza il 2027 e un ingaggio di 3 milioni a stagione.

Fonte foto: Instagram, @stanleylobotka37.

