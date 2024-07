Corriere dello Sport – Osimhen, due opzioni per l’addio immediato: sfuma la Premier

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il giocatore sogna la Premier, ma per i club inglesi costa troppo. Tuttavia il mercato è appena cominciato, quindi ci sarà tempo per nuove riflessioni, e sicuramente spunteranno alternative. Il Psg rimane sulle tracce dell’attaccante, nonostante la priorità assoluta sia Khvicha Kvaratskhelia, bloccato sia da De Laurentiis che Conte.

Poi c’è lo scenario che vede entrare in gioco l’Arabia Saudita. L’Al-Ahli può diventare una vera e propria opportunità, e l’unico ostacolo potrebbe essere solo la volontà del giocatore, che spera ancora nella Premier o di poter restare in Europa, per giocare la Champions. Tra una settimana ci sarà il ritiro di Dimaro e terminerà anche il periodo di riflessione.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

