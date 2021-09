UFFICIALE – Caffè Toraldo è il nuovo sponsor della SSC Napoli: l’annuncio

Caffe Toraldo nuovo sponsor SSC Napoli

Caffè Toraldo è il nuovo sponsor della SSC Napoli. La storica azienda della torrefazione di qualità napoletana, annuncia che da questa stagione affiancherà la Squadra della SSC Napoli nella sua corsa verso la conquista del vertice della classifica, in qualità di “Sponsor Istituzionale”.

Con i suoi prodotti conta di dare alla squadra, al suo staff, nonché ai tifosi dello stadio “Diego Armando Maradona,” la giusta carica di energia ed emozioni.

L’Azienda nata nel 1968, durante l’era dello storico boom economico italiano, come piccola torrefazione artigianale di quartiere del centro storico di Napoli, oggi conta oltre ad una capillare distribuzione dei suoi prodotti sul mercato nazionale, una significativa presenza in diversi paesi del mondo. Caffè Toraldo, gradito da sempre ai più estimatori, è per i napoletani il caffè più apprezzato e servito nei bar della città partenopea.

