Cagliari-Napoli 1-1: prestazione opaca e pareggio per gli azzurri

Gli azzurri perdono un’occasione d’oro per conquistare la vetta della classifica

Il Napoli di Luciano Spalletti si rende protagonista di una deludente prestazione e non va oltre il pareggio contro il Cagliari. La rete sarda arriva nel secondo tempo, propiziata da un erroraccio di David Ospina. Nella prima metà di gioco si fa male anche Giovanni Di Lorenzo, costretto ad abbandonare il campo dopo un colpo alla testa. A pochi istanti dal 90′ Osimhen mette a segno la rete del definitivo 1-1. Occasione persa per i partenopei che mantengono l’imbattibilità nel 2022 ma non approfittano a pieno della sconfitta dell’Inter e pareggio del Milan.

