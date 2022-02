Ferrara: “Occasione sprecata, ma il Napoli rimane in corsa per lo Scudetto”

L’ex campione azzurro commenta il pareggio tra Cagliari e Napoli

Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Napoli.

Queste le sue parole:

“Occasione persa per entrambe le squadre. Il risultato del Napoli si può vedere da due punti di vista: da un lato gli azzurri potevano vincere, dall’altro è un punto che tiene ancora la squadra di Spalletti in lotta per lo Scudetto. Bellissimo il gol di Osimhen che in questa specialità è bravissimo”.

