In attesa della sfida tra Cagliari e Napoli in programma questo pomeriggio Antonio Conte avrebbe fatto una richiesta agli azzurri.

È quasi tutto pronto per la sfida di campionato tra Cagliari e Napoli che si terrà all’Unipol Arena. In attesa del fischio d’inizio Antonio Conte, tecnico della squadra ospite, avrebbe fatto una richiesta ai propri uomini.

Ne parla in merito l’odierna edizione di Tuttosport:

“«Sporcarsi le mani». È questo l’ultimo slogan coniato da Antonio Conte per sintetizzare un concetto sempre fedele al suo modo di essere: una squadra forte può vincere solo se ha comportamenti da operaio. E l’occasione per dimostrarsi manovali più che ingegneri arriva dal match di oggi a Cagliari, contro una formazione che non ha ancora vinto quest’anno, ma che dispone della seconda miglior difesa (due gol) del campionato alle spalle della Juventus, che ha la porta finora imbattuta.”