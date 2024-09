La Juve stecca ad Empoli, domani il Napoli può effettuare il sorpasso

La squadra di Thiago Motta non va oltre lo 0-0 ad Empoli

L’Empoli ferma la Juventus di Thiago Motta, che dopo le prime due vittorie porta a casa un altro pareggio a reti bianche. Il secondo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A finisce infatti sul risultato di 0-0, senza colpi di scena né sussulti, se non per i padroni di casa al termine di una partita mai decollata.

Nel primo tempo lenta e quasi allegriana la Juventus nella sua difficoltà a raggiungere l’area avversaria. I bianconeri non riescono ad aprire le maglie dei toscani, l’unico sussulto del primo tempo è una zuccata di Gatti su corner di Koopmeiners. Vasquez è reattivo e blinda la porta, all’intervallo si beve un tè caldo sul risultato di zero a zero.

La musica è diversa, in avvio di ripresa: Gonzalez manda in porta Vlahovic, che sbatte su Vazquez. Poi è Koopmeiners a sfiorare la rete: ci pensa ancora il portiere colombiano. Superata l’ora di gara, Motta si gioca il quadruplo cambio: dentro Fagioli, Thuram, Mbangula e Weah. E la Juve rischia la beffa: l’Empoli costruisce una bella azione, al solito in verticale, chiamando Perin a salvare la causa bianconera. Sale la tensione fra Pellegri e Gatti: l’attaccante reclama un fallo da parte del difensore, finisce per ricevere un cartellino giallo dopo aver rifilato una (quasi) testata all’avversario. Iniziato il recupero, l’Empoli sfiora due volte il gol della beffa.